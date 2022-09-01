Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) дозволив Міністерству юстиції конфіскувати 17 об'єктів нерухомості загальною площею майже 100 тис. кв. м, які належать російському бізнесмену Володимиру Євтушенкову.

Також конфісковано частки бізнесмена у кількох українських фірмах. Про це повідомляє пресслужба відомства та Центр протидії корупції.

Це перше рішення про конфіскацію майна російського громадянина в Україні. Така конфіскація передбачена Законом України "Про санкції" має винятковий характер та може застосовуватися лише під час дії воєнного стану до тих осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України. Під час судового розгляду встановлено факт підтримки російським громадянином дій країни-агресора, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Судом встановлено зв’язок між діяльністю Євтушенкова як кінцевого бенефіціарного власника ряду юридичних осіб, які займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів для російської армії та фактом використання таких БПЛА під час російської збройної агресії проти України.

У Центрі протидії корупції повідомляють, що це далеко не єдиний російський олігарх, який має серйозні статки в Україні.

Чекаємо на нові позови від уряду. На черзі - майно Леріпаски, Бабакова, Ротенберга, Фрідмана, Міллєра та інших путінських олігархів.

У квітні основний власник АФК "Система" Володимир Євтушенко знизив свою частку в компанії за рахунок передачі пакета акцій у розмірі 10% статутного капіталу АФК старшому керуючому партнеру корпорації Феліксу Євтушенкову, повідомляє "Коммерсант".

Таким чином, конфіскованими частками Євтушенкова у дочірніх компаніях АФК та ​​МТС є:

42,09% у ТОВ "Електрозавод-ВІТ" (Запоріжжя);

59,2% у ТОВ "ІТМ-Україна" (Київ);

59,2% у ТОВ "Смарт Діджитал Солюшнс" (Київ);

42,09% у ТОВ "Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс" (Запоріжжя);

34,21% у АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування" (Запоріжжя).

Нагадаємо, що в управління держави передали активи 19 компаній через зв'язок з Росією.