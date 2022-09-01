Зеленський створив чотири військові адміністрації на Донеччині [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський створив військові адміністрації у чотирьох населених пунктах Донецької області. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Зеленський створив військові адміністрації у Покровському районі Донецької області:
- Добропіллі;
- Мирнограді;
- Покровську
- Селідовому.
Глава держави доручив Генштабу ЗСУ, Донецькій обласній військовій адміністрації здійснити заходи, пов'язані з заснуванням військової адміністрації. Цей указ набирає чинності з дня його оприлюднення.
Нагадаємо, що поліцейські на Донеччині продовжують проводити евакуацію місцевих жителів.
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