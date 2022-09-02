NASA опублікувало перший детальний знімок планети за межами Сонячної системи [ Редагувати ]
Космічний телескоп "Джеймс Вебб" вперше в історії зняв планету за межами Сонячної системи. Про це повідомляється на сайті NASA.
Орбітальному телескопу вдалося зняти газовий гігант HIP 65426 b. За словами астрономів, цей знімок є історичним моментом для астрономії. Раніше екзопланети вдавалося побачити лише через наземні телескопи, які не дозволяли детально їх вивчити.
Планета на знімку приблизно в 5-10 разів важча за Юпітер і знаходиться в 385 світлових роках від Землі. Температура її атмосфери - 1300°C, атмосфера містить червоні хмари силікатного пилу. Планеті лише 10-20 млн років, вона набагато молодша за Землю, якій 4,5 млрд років.
Нагадаємо, що у серпні NASA опублікувало нові фото Юпітера з телескопа "Джеймс Вебб".
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