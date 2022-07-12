Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба створив найглибше і чітке інфрачервоне зображення далекого всесвіту. Про це повідомляє NASA.

На фотографії зображено скупчення галактик SMACS 0723, відоме як перше глибоке поле Вебба.

Тисячі галактик, включаючи найтемніші об'єкти, які коли-небудь спостерігалися в інфрачервоному діапазоні, вперше потрапили в поле зору "Вебба". Цей шматочок величезного всесвіту займає ділянку неба розміром приблизно з піщинку, яку людина на землі тримає на відстані витягнутої руки.

Знімок, отриманий камерою ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam) "Вебба", являє собою композит із зображень на різних довжинах хвиль, зроблених протягом 12,5 годин, що дозволяє досягти глибини інфрачервоного діапазону хвиль, що перевищує глибину найглибших полів космічного телескопа "Хаббл".