ЗСУ знищили під Бахмутом лідера російської банди, засудженого на 25 років за вбивства (фото) [ Редагувати ]
Російський в'язень Іван Непаратов, засуджений на 25 років за вбивства, розбій, викрадення, вимагання та інші злочини, загинув на війні в Україні та посмертно нагороджений Володимиром Путіним. Фотографії відповідних документів опублікував The Insider.
Непаратова та вісьмох його спільників засудили у 2013 році. За версією слідства, у 2009-2010 роках вони вбили п'ятьох людей у районі Сергієва Посада в Підмосков'ї. Деякі з загиблих були його боржниками, інші були вбиті під час розбійних нападів, повідомляв Слідчий комітет РФ.
Згідно з довідкою про смерть Непаратова, він загинув 5 серпня в районі Бахмута Донецької області внаслідок осколкового поранення голови.
Як випливає з опублікованих фотографій, 16 серпня Володимир Путін посмертно нагородив Непаратова "за мужність та героїзм, виявлені під час виконання завдань спеціальної військової операції". Gulagu.net опублікував фотографію як самої медалі "За відвагу", так і витягу з указу президента Росії.
Нагадаємо, що ПВК "Вагнер" вербує в'язнів для війни в Україні.
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