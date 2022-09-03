Російський в'язень Іван Непаратов, засуджений на 25 років за вбивства, розбій, викрадення, вимагання та інші злочини, загинув на війні в Україні та посмертно нагороджений Володимиром Путіним. Фотографії відповідних документів опублікував The Insider.

Непаратова та вісьмох його спільників засудили у 2013 році. За версією слідства, у 2009-2010 роках вони вбили п'ятьох людей у ​​районі Сергієва Посада в Підмосков'ї. Деякі з загиблих були його боржниками, інші були вбиті під час розбійних нападів, повідомляв Слідчий комітет РФ.

Згідно з довідкою про смерть Непаратова, він загинув 5 серпня в районі Бахмута Донецької області внаслідок осколкового поранення голови.

Як випливає з опублікованих фотографій, 16 серпня Володимир Путін посмертно нагородив Непаратова "за мужність та героїзм, виявлені під час виконання завдань спеціальної військової операції". Gulagu.net опублікував фотографію як самої медалі "За відвагу", так і витягу з указу президента Росії.

Нагадаємо, що ПВК "Вагнер" вербує в'язнів для війни в Україні.