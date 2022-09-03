Арестович оцінив ймовірність окупації Донецької області до середини вересня [ Редагувати ]
Російські окупанти не зможуть втілити свої плани щодо повного захоплення Донецької області до 15 вересня.
Про це повідомляє радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".
"Пупок розв'яжеться в принципі її взяти, а вже до 15-го скільки залишилося? 12 днів, це просто ні про що, команди можна давати які завгодно, але я бачу по російських військових пабліках і за заявами військових кореспондентів, що вони вже почали виправдовувати те, що вони вже не можуть", - заявив Арестович.
Він нагадав, що росіяни близько 80 діб брали Лисичанськ і Сєвєродонецьк Луганської області. Але зараз для того, щоб окупувати Донецьку область, їм потрібно захопити шість міст.
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