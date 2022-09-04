У Львові неадекватний наркоман закидав поліцейських гранатами (фото) [ Редагувати ]
У Львові житель Харкова кинув гранати в патрульних поліцейських і салон їхнього службового автомобіля. Про це повідомила поліція Львівської області.
У Львові поліцейські встановлюють обставини замаху на вбивство працівників поліції під час виконання службових обов’язків. Один із зловмисників, 24-річний мешканець Харкова, кинув дві гранати - у патрульних поліцейських та у салон службового автомобіля. На щастя, ніхто не постраждав.
У неділю близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Білогорській у Львові агресивний чоловік чіпляється до перехожих і погрожує їм гранатою.
На виклик прибули патрульні поліцейські. Там вони зустріли чоловіка, який поводився неадекватно та погрожував застосувати зброю.
Зрештою зловмисник кинув одну гранату у бік правоохоронців, а другу - у салон службового автомобіля, після чого сховався у будинок. На щастя, внаслідок вибуху гранат ніхто не постраждав.
Правоохоронці встановили особу зловмисника, 24-річного жителя міста Харків, а також його 29-річного брата, який переховувався у будинку. На місці події працюють слідчі, вирішується питання про затримання братів.
Проти неадекватного харків'янина відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, що наприкінці червня у Дніпрі п'яний неадекват жбурнув з вікна гранату в дітей у дворі.
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