У Дніпрі неадекват жбурнув з вікна гранату в дітей у дворі (відео) [ Редагувати ]
У Дніпрі п'яний чоловік кинув гранату з вікна багатоквартирного будинку у двір, де гуляли діти. Внаслідок вибуху поранено 11-річного хлопчика.
Інцидент стався в Шевченківському районі міста по вулиці Запорізьке Шосе. Внаслідок вибуху 11-річний хлопчик (на відео він шкутильгає) отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні.
Поліція оточила територію на місці вибуху, квартиру зловмисника штурмом взяли спецпризначенці КОРДу.
Очевидці повідомляють у соцмережах, що чоловік, який кинув гранату, перебував у сильному алкогольному сп'янінні.
Нагадаємо, що наприкінці квітня в Ірпені мародери кинули гранату в жінок, покидьків затримали.
по темі
На Закарпатті правоохоронці затримали "вора в законі" на прізвисько "Вася Ушатий" (Василь Русан). Він має чималий кримінальний досвід та є лідером організованого злочинного угруповання, яке "спеціалізується" на розбійних нападах, вимаганнях, пограбуваннях, рекеті, квартирних крадіжках
На Кіровоградщині поліція затримала "вора в законі" з санкційного списку РНБО. "Вор у законі" на прізвисько "Армен Хохол" організував та контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини насильницького та майнового характеру. Свій особливий статус у кримінальному світі він отримав у 2011 році у Москві
На Вінниччині собака пітбуль напав на двох хлопчиків віком 8 та 9 років. Подія сталася 18 червня близько 20 години у селі Кошаринці. Собака породи "Пітбуль накинувся на дітей, коли вони проходили повз будинку господарки собаки
На Херсонщині партизани підірвали автомобіль народного депутата зі "Слуга народу" Олексія Ковальова, який зрадив Батьківщину та перейшов на бік окупантів. Це підтвердив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.
Ольга з дітьми спершу потягом доїхали до Польщі, а далі - вже літаком до Швейцарії. І цю дорогу жінка називає найважчою у житті.
Про творчість російських авторів українським школярам рекомендують більше не розповідати. Чому це важливо? Які саме твори приберуть із підручників зарубіжної літератури? Та на що замінять? Анна Каменєва розкаже.