Сімʼя, яка двічі втікала від війни: де мешкає мама з дітьми та про що мріє

Ольга з дітьми спершу потягом доїхали до Польщі, а далі - вже літаком до Швейцарії. І цю дорогу жінка називає найважчою у житті.