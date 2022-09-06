Український всесвіт супергероїв створює дев'ятирічний Андрій із Черкас. Хлопець почав ліпити жовто-блакитні фігурки як прототипи відомих персонажів часів нашої війни. Тут і тракторець, який тягає військову техніку загарбників, і український воїн, і соняхи, які проростають на полі після перемоги над окупантами.

Свої творіння школяр продає, щоб допомагати українським бійцям. Хлопець уже зумів назбирати понад дві тисячі євро. Більше про велике захоплення юного українця у наступному сюжеті.

Українські майстри прийшли та викладають свої вироби ручної роботи.

Так проводив дні 9-річний Андрій з мамою у Литві. Невеличкий стіл із яскравою синьо-жовтою атрибутикою на всіх ярмарках збирав чимало уваги.

Вийшли і вже купа людей зібралось і дивляться, що вони там продають.

Нині хлопець повернувся до України і вже для нашої знімальної групи проводить майстер-клас.

Важче за все робити чуб, бо для нього потрібно підібрати найкращу форму, все має бути ідеальним.

Своїх героїв називає Дюскотиками, бо у родині Андрія всі називають Дюсом. Хлопець слідкує, щоби кожна з його фігурок була досконалою. Тут і прототипи реальних персонажів…

Це президент Зеленський.

… і символи незламності українців...

Сонях - це просто українська квітка.

Дев'ятирічний Андрій пригадує - ліпленням захопився, коли навесні з мамою виїхали до Литви. Потім яскраві персонажі почали показувати на різних ярмарках та розповідати про них у соціальних мережах.

Андрій Коваленко, школяр:

Литовці нас запитували, ми їм розповідали, що це за фігурки, які у них історії, литовцям дуже подобалось, вони як не страно купували українську творчість. Хотіли підтримувати наші ЗСУ, щоб ми поскоріше перемоги.

Підтримала ініціативу хлопця і мама. Вона допомагала зліпити складні елементи іграшок і описати їх історії. Тоді й взялися продавати Дюскотиків, а гроші спрямовували на потреби наших військових.

Ольга Касьянова, мати Андрія:

Ми вирішили, що нам важливо підтримати наших військових, наших друзів, знайомих і де шукати гроші в іншій країні було дуже важко зрозуміти, ми хотіли, щоб це було щось, що розповідає іншій країні про наших людей і тримало фокус уваги на Україні, окрім новин.

Історія дев'ятирічного школяра, який за допомогою яскравих фігурок розповідає світові про подвиги українців почала ширитись. Тож персонажі цього фантастичного всесвіту згодом перейдуть на сторінки настільної гри та навіть коміксу.

Діана Олійник, друг родини:

Нещодавно виграли грант на виготовлення настільної гри й вже найближчим часом будемо її реалізовувати. Ми не хочемо, щоб весь світ забував про Україну, про історію нашу, ми хочемо це все запам'ятовувати, виписувати і занотовувати.

За час кількамісячного перебування у Литві Андрій із мамою зліпив понад півтисячі фігурок. Від їх продажу вдалося зібрати понад дві тисячі євро, які передали волонтерам.

Ольга Касьянова, мати Андрія:

Головна місія цього проєкту розказувати всьому світу про те, що справжні герої - вони в нашій країні, вони не намальовані в ваших марвелах, вони не у ваших голівудських фільмах, вони не вигадані, тут і зараз в Україні перебувають люди, від історій яких ідуть мурахи тілом...

Андрій після повернення в Україну продовжує працювати над створенням всесвіту українських героїв, як і збір коштів для Збройних Сил України.