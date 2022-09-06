Президент путін заговорив про безвіз для іноземців "без взаємності" [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
У росії замислилися питання безвізового режиму для іноземців.
"Я пропонував би не говорити про конкретні країни... не треба нікому нічого нав'язувати, треба просто говорити про співпрацю у двосторонньому плані. З приводу встановлення безвізового режиму треба з МЗС порадитися. З деякими вже є безвізові поїздки, навіщо їх згадувати. Просто МЗС доручити..." - сказав президент рф володимир путін на засіданні Держради.
При цьому, за словами голови кремля, в такому випадку він "не чіплявся б за взаємність".
"Я знаю, загальний принцип у МЗС - принцип взаємності. Тут, коли йдеться про забезпечення наших інтересів, потрібно принципи використати тоді, коли нам це на користь іде", - відреагував путін.
по темі
Європейська комісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму для всіх громадян рф
Уряд рф затвердив припинення дії угоди з Японією про полегшене відвідування Курил японцями, які раніше проживали на цих островах
Досі цей захід був потужним майданчиком, де кремлю вдавалося зібрати впливових політиків Сходу. Хто ж нині не погребує відвідати ізольовану від цивілізованого світу країну-агресора?
Очевидно, що це реакція на ситуацію навколо візиту російської делегації на Генеральну асамблею об'єднаних націй, який і досі під питанням.
Голова кремля володимир путін знову зробив цинічну заяву про Донбас