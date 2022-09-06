В ОП анонсували гарні новини щодо просування ЗСУ на Харківському напрямку [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Сьогодні українців очікують гарні новини щодо просування українських захисників у Харківській області.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в Twitter.
"Сьогодні ввечері буде чудова новина від президента Зеленського про контрнаступальну операцію в Харківській області", - написав він.
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