В окупованому Маріуполі сьогодні, 7 вересня пролунали потужні вибухи. Їх було чути в різних районах міста.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Як інформує місцева влада, жителі висувають різні версії того, що могло стати причиною вибухів - від роботи ППО до розмінування.

"Зрозуміло одне - залишатися у місті стає все небезпечніше. Лінія фронту зрушується. Окупанти це розуміють, тому вже бачимо рух військової техніки містом.Закликаємо маріупольців виїжджати на підконтрольні території України. Доки людей не почали використовувати у якості "живого щита", - закликали в повідомленні.