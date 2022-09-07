У Маріуполі пролунали потужні вибухи: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
В окупованому Маріуполі сьогодні, 7 вересня пролунали потужні вибухи. Їх було чути в різних районах міста.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Маріупольської міськради.
Як інформує місцева влада, жителі висувають різні версії того, що могло стати причиною вибухів - від роботи ППО до розмінування.
"Зрозуміло одне - залишатися у місті стає все небезпечніше. Лінія фронту зрушується. Окупанти це розуміють, тому вже бачимо рух військової техніки містом.Закликаємо маріупольців виїжджати на підконтрольні території України. Доки людей не почали використовувати у якості "живого щита", - закликали в повідомленні.
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