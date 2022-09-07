У фронтові міста та села Донеччини екстрені служби не доїжджають, бо тут усе прострілюється.

Мруть, як мухи. Аби поповнити особовий склад, підрозділи російських приватних військових компаній використовують ув'язнених із тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. В українському Генштабі розповідають: за участь у війні проти України злочинцям пропонують амністію, громадянство рф та гроші. А всіх місцевих чоловіків, які мають російський паспорт, мобілізують примусово.

Позаяк служба у війську окупантів - це вирок: повернутися живим шансів небагато. Тож, щоб було кому працювати, замість мобілізованих у квазіреспубліки звозять росіян. Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив". Водночас російські загарбники нарощують темпи примусової паспортизації, оскільки мають план забрати до війська до 10 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій. Новини з Донбасу зібрав Євген Соломін.

На Луганщині неспокійно було в районі окупованого села Городище - росіяни запускали ракети з комплексів С-300 у бік Донеччини.

У Кремінну навпаки прилетіло - неподалік стадіону "Олімп" та бази, де русня влаштувала собі відпочинок.

Орки активізувалися в районі Кадіївки та Первомайська. Звідси обстрілюють наші позиції. Рух колон техніки та живої сили росіян помічений і по трасі Ростов-Новошахтинськ-Донецьк в районі Хрустального. По кількох напрямках працює наша далекобійна зброя та авіація.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

"Бавовнятко" на Луганщині за минулі дні призвело до ліквідації кількох складів із боєкомплектами, техніки та особового складу окупантів. Бавовна накрила будівлі, які займали орки. У росіян - 400 двохсотих та сотня знищених одиниць техніки.

Зруйновану та захоплену Попасну окупанти остаточно відмовилися відновлювати. "Русский мір" тут постарався, що відновлювати немає чого, треба все будувати наново. Аби не мати з цим клопотів, окупанти вже й ліквідували тут свою адміністрацію.

Це диво російської техніки окупанти привезли в Сєвєродонецьк. Воно подає технічну воду. Питної тут немає - загарбники розбомбили водогін. Робота є лише для чоловіків - мобілізуватися й іти на фронт. За бажанням - для мешканців з нещодавно окупованих територій. Для жителів терорристичної лнр - обовʼязок. Рашисти мають терміново знайти та відправити на війну 10 тисяч осіб. Тому чоловіків буквально відловлюють.

Наші на Луганщині ось уже три місяця тримають позиції в районі Білогорівки та Верхньокам'янського, і навіть потроху просуваються вперед.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Навіть окупанти вже визнають, що деокупація Луганської області неминуча. Вже відправляють свої родини. Ми можемо спостерігати ці перші ластвіки цього довгоочікуваного процесу.

На Донеччині армія російських терористів завдала "точного" удару по Курахівському ліцею №2.

Заклад, що без пошкоджень пережив нацистів, знищили рашисти.

Дитячий клас. Книжки лежать. Складені обережно на партах. Дуже боляче дивитись - новенькі парти. Весь зруйнований після такого страшного обстрілу.

Подібні обстріли можуть корегувати і місцеві. Зокрема, так було в Дружківці. Група із 5-ти зрадників допомагала ворогові. Ця жінка корегувала удари по школі. Її та спільників затримали.

Що вас спонукало? - По собственной инициативе. Я думала так изменится что-то в стране к лучшему. Наступит мир. Хотела, чтоб мои дети в мире жили. – І тим самим допомагали ворогу? - Получается, да.

Окупанти часто застосовують ракети С-300, що завдають найбільшої шкоди. Вижити в епіцентрі - нереально.

Напередодні рашисти "привітали" Словʼянськ з його днем народження черговими ракетами. Вони приземлились у приватному секторі.

Символічно, що саме цього дня зі Словʼянська під час Другої світової виганяли фашистів і вони востаннє били по місту. Тепер нові обстріли.

Вадим Лях, голова Слов'янської міської військової адміністрації :

Зараз знову йде війна, і нам знову треба боронити землю від фашистських загарбників - від російських загарбників. Але я впевнений, що ми скоро зустрінемось і відсвяткуємо свій день міста.

Гаряче і в районі Святогірська. Тут наші тримають позиції на горі і застосовують активний захист…

Який би нам засіб не дали - вони в нас не вистигають. Танк дадуть - будем стріляти, немає проблем.

…та мобільний наступ.

Є влучання, в те саме місце - давай! Є влучання, ай красавички. Бомба!

Фронтовий Бахмут росіяни так само закидають ракетами з неба та землі. Тут фактично не лишилось жодного неушкодженого обʼєкта.

У фронтові міста та села Донеччини екстрені служби не доїжджають, бо тут усе прострілюється.

Під прикриттям темряви сюда прорвалась поліція. Яка вже давно стала і швидкою, а інспектори - лікарями та фельдшерами. Це і врятувало поранене під час обстрілів подружжя.

Наразі обовязкова евакуація з Донеччини триває. Щодня межі регіону покидає з півтисячі громадян.