Компанія Apple офіційно представила нове покоління фірмових розумних годинників - сімейство аксесуарів Watch Series 8.

Apple Watch Series 8

Годинник зберіг колишній дизайн, але отримав покращений захист від вологи та пилу, а також підвищену міцність проти ударів.

Новий режим LowPower Mode дозволяє продовжити час роботи аксесуара до 36 годин без підзарядки, зберігаючи ряд функцій годин активними. Можливості аксесуара розширено за рахунок нового покоління операційної системи watchOS 9.

Apple Watch Series 8 здатні викликати екстрені служби, якщо власник потрапить дорожньо-транспортну пригоду - акселерометр і сенсори фіксують навантаження і якщо людина не відключає повідомлення, до місця аварії автоматично викликаються рятувальники.

Також за рахунок оптимізації сенсорів і програмного забезпечення покращено функції відстеження жіночого здоров'я.

Apple Watch Ultra

Вперше в історії Apple Watch з'явилася захищена версія годинника - версія Ultra, розрахована на експлуатацію в екстремальних погодних умовах при заняттях активними видами спорту.

Новинка отримала посилений титановий корпус зі збільшеними елементами керування для контролю в рукавичках, додатковий захист екрану, збільшену батарею (до 60 годин без підзарядки), потужніші динаміки та мікрофони, покращений GPS-модуль.

Apple Watch Ultra

Для Apple Watch Ultra розроблені спеціальні ремінці з міцнішим і зручнішим кріпленням, а також особливі варіанти оформлення дисплея для кращого читання в екстремальних умовах.

Також флагманська версія має розширені можливості для відстеження фізичної активності та різноманітних спортивних дисциплін, включаючи сертифікацію для занять дайвінгом.

На ринок Watch Series 8 вийдуть у чотирьох варіантах алюмінієвого корпусу, трьох кольорах сталевого корпусу, а також збережуться спортивні версії від Nike та розкішні від Hermes.

Watch Series 8

Вартість Apple Watch Series 8 становитиме від $399. Оновлені бюджетні Apple Watch SE, які стали на 20% швидшими за попередника і мають майже всі функції Watch Series 8, коштуватимуть від $249. Просунуті Apple Watch Ultra на ринок вийдуть за ціною від $799.

Замовлення на нові годинники відкриті з 7 вересня, а у продажу всі моделі з'являться з 16 вересня.

Apple Watch SE

Нагадаємо, що Apple представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus.