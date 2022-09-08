Спецслужби росії створили сайт, щоб дискредитувати Зеленського та Україну [ Редагувати ]
російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, яким планували дискредитували президента Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.
Про це повідомляє Офіс президента.
"Так, 7 вересня з’явився такий сайт для німецької аудиторії. Його запуск мав відбутися 30 вересня. Про цей інтернет-майданчик немає жодної інформації на офіційних ресурсах ОП, жодних заяв Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.
Крім того, сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проект нагадує класичну фінансову піраміду.
"Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок президента України та Офісу президента", - додають в ОП.
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