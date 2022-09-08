Росія, через свого президента, погрожує Європі холодною зимою. Якщо та не схаменеться і не скасує санкції. Чи бояться європейці кремлівських погроз, і як готуються зимувати? На прикладі Німеччини розкаже Тетяна Логунова.

Вам потрібна тепла вітальня і ванна кімната з 6 до 8 ранку. Потім ви йдете на роботу і вмикаєте холодний економрежим. О 18-ій, дорогою додому, знову повертаєте комфортну температуру. Все це дистанційно, за допомогою нашого застосунку.

Економія, економія і ще раз економія. На одній із найбільших виставок побутової електроніки у світі - німецькій IFA - цьогоріч на кожному кроці експонати, що допомагають заощадити. Тепло, електроенергію, воду.

Арсені Фабер, розробник:

Ми вимірюємо енергію вашого помешкання - звідки вона надходить і куди зникає, дивимося, що з нею відбувається. Робимо це за допомогою ось такого невеликого сенсорного датчика.

Заощадити, щоправда, можна і без усіх цих хитромудрих гаджетів та розумних сенсорів. Вже кілька місяців і без того економним німцям, як мантру, повторюють: не забувайте вимикати світло, вдягайтеся вдома тепліше, щоб не вмикати батареї, забудьте про гарячу ванну - приймайте теплий душ.

Курс на економію тут, у Німеччині - девіз осені й прийдешньої зими. І оголосив його уряд країни. Німці, які через війну в Україні вирішили остаточно відмовитися від російського вугілля, нафти і, що найголовніше, газу - вчаться жити без палива з росії.

Завдання в уряду Олафа Шольца непросте - переорієнтувати країну, яка більшість газу отримувала саме з росії, на нових постачальників. І зробити це швидко. До перших холодів.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Що стосується забезпечення газом - сьогодні я можу сказати, що ми переживемо цю зиму. І це великий прогрес. Якби ми опинилися в такій ситуації рік тому, навряд чи хтось міг зробити б таку заяву.

І такі слова - рік тому - навряд чи можна було б почути з вуст лідера Німеччини.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Росія більше не є надійним постачальником енергоресурсів. І це частина нової реальності.

У новій реальності - повністю добудований другий "Північний Потік" не працював ані хвилини й вже починає потроху іржавіти. А перший - стоїть без газу. Наприкінці серпня росія зупинила постачання палива цим газогоном - начебто для планового огляду. Під час якого інспектори раптом помітили витік масла з турбіни на компресорній станції "Портова". Виробники агрегату запевняли - можуть швидко все підрихтувати, але "Газпром" одразу закрутив вентиль. Бо труба для кремля - це інструмент тиску та шантажу.

дмітрій пєсков, речник кремля:

Проблеми з прокачкою газу виникли через санкції. Їх запровадили проти нашої країни та низки компаній західні держави, зокрема, Німеччина та Велика Британія. Інших причин, які призвели б до проблем із прокачкою, не існує.

Тобто, будуть санкції - не буде газу.

володимир путін, президент росії:

Нам останется только одно, как в известной русской сказке приговаривать "мерзни, мерзни, волчий хвост".

Слухати російські казки - німці часу не мають, бо готуються до зими. Вони вже заповнили свої газові сховища більше як на 80 відсотків. За рахунок експорту палива з Норвегії, Бельгії та Нідерландів. До кінця цього року запрацюють термінали для прийому скрапленого газу з Катару, Алжиру та Сполучених Штатів. І пошук нових, альтернативних постачальників палива постійно триває.

А ще в Європейському Союзі - згадали про принцип солідарності. Цього разу - енергетичної. Країни-сусіди домовляються про взаємовиручку - на випадок гострих проблем з енергопостачанням. Так, наприклад, Німеччина вже уклала відповідні угоди з Францією, Данією, Австрією і Чехією. Естонія домовилася про допомогу із Фінляндією, а Італія зі Словенією. Адже разом - точно тепліше.