Дерев'яні системи залпового вогню, фанерна ескадрилья, надувна протиповітряна оборона. Чого лише не вигадають військові, аби надурити супротивника на полі бою.

Росія щонайменше 10 років виготовляє бутафорську техніку й активно застосовує її у війні проти України. Але й наші армійці не пасуть задніх. Про війну, яка, як писав Сунь Цзи - шлях обману - Марина Біленька.

Російський міністр оборони сергій шойгу на селекторній нараді доповідає про "фантастичну" роботу військ рф.

Уничтожено 33 американских гаубицы М-777, 5 пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Гарпун", а также 6 пусковых установок и более 200-от ракет реактивных систем залпового огня "Хаймарс".

Цю доповідь шойгу озвучив другого серпня.

Відтоді у міноборони рф повідомляли про знищення ще двох РСЗВ. Загалом - вісім.

Всі "Хаймарси", що на озброєнні у ЗСУ, надійшли від Вашингтона, - зазначили у Пентагоні й додали, що жоден "Хаймарс" з ладу не виведений - усі пускові установки продовжують працювати на перемогу України. Чи узяті цифри російського міноборони зі стелі - розібралися журналісти видання "Вашингтон Пост".

Україні може бракувати озброєнь, але не кмітливості. Відповідно до інтерв'ю з високопоставленими американськими та українськими чиновниками, парк приманок, схожих на передові ракетні системи США, змусив російські сили витрачати дорогі крилаті ракети великої дальності на фіктивні цілі.

Російська армія використала щонайменше 10 крилатих ракет "Калібр" вартістю 65 мільйонів доларів на знищення макетів пускових установок. В Офісі президента підтверджують удари окупантів по дерев'яних "Хаймарсах".

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України:

Воно буде кожен день знищувати по 100 "Хаймарсів", а ми поступово будемо деблокувати свою територію, знищувати конкретну кількість військовослужбовців російської армії.

Чия була ідея, та хто стоїть за виготовленням бутафорських РСЗВ - влада тримає у таємниці. Утім, використання макетів бронетехніки арміями світу - не є чимось секретним.

Два роки тому стало відомо про створення надувної самохідно-артилерійської установки "Акація".

Фонд "Повернись живим":

Місяці виснажливої проєктної роботи та виробництва, активна робота над помилками та вдосконаленням. І, звісно, завершальним етапом було бойове хрещення на Сході. І ось фініш. Ми взяли участь в командно-штабних навчаннях, де презентували артилерійський макет 2с3 "САУ" та отримали схвальні відгуки.

Використовує муляжі на війні проти України й армія окупантів.

Починаючи від озброєння, яке видають армійцям перед боєм.

Оце так російська армія прийшла воювати з нами з дерев'яшками - тротіл. Чекай, чекай, тротілова шашка, а це по ідеї має бути "білий дим", але зараз поглянемо шо там… "білий дим" - білий брус!

Навесні соцмережами почало ширитися ось це фото. Щоб створити потрібну картинку для супутників, російські військові збирали муляжі літаків на аеродромі.

А це інтерв'ю російського військового, який розповідає про потужну протиповітряну оборону Криму.

Зенитно-ракетные части, которые находятся в республике Крым перевооружены на зенитно-ракетную систему "Триумф", которую с 300-кой даже не стоит сравнивать.

Про те, що рф використовує надувну техніку в Україні - доповідали у Генштабі ЗСУ. Хоча раніше таке ноу-хау можна було побачити хіба на вишколах "другої армії світу".

Несмотря на то, что задание учебное - никто из военных не расслабляется. Всего за 20 минут футбольное поле превращается в место дислокации военной части. Будто из воздуха появляются танки, истребители и даже ракетные системы С-300.

У росії надувні макети бронетехніки виготовляє компанія "Русбал". Міноборони рф закупило сотні ППО, танків і винищувачів з цупкої тканини.

Просто добавь немного воздуха, расправь дуло, и, утверждает производитель, технику не отличишь от настоящей.

Надувний танк коштує 20 тисяч доларів США, С-300 - 50 тисяч. При цьому, дивізіон справжнього зенітно-ракетного комплексу коштує 250 мільйонів доларів.

Російські винахідники також запатентували, і це не жарт, технологію, яка дозволяє стріляти з танка екскрементами. Також оформили права на фальш-танкіста, який першим вилазить з люка під час евакуації.

А ще є в росіян патент на контрснайперську систему у вигляді надувних ляльок.

Це величезна керамічна армія, яку викопують з гробниці.

Обман противника - стратегія, яку війська використовували споконвіку. "Теракотова армія" - понад вісім тисяч статуй китайських воїнів та їх коней - могла використовуватися для відведення очей ворога.

Яскравим прикладом є і Троянський кінь з давньогрецьких легенд.

У сучасній історії муляжна зброя використовувалася і під час Першої та Другої світових воєн.

Глен Грант, експерт з питань оборони, Baltic Security Foundation:

Використовувалися муляжні танки. Їх виготовляли з дерев'яного полотна, переміщували, а точніше, тягали полем бою, для створення враження, ніби більше танків збираються атакувати в іншому місці. Над ними ще запускали літака, безпілотних літальних апаратів у ті часи не було. І ці маневри спричиняли хвилювання командування, що буде напад. І тому вони вдавалися до перебазування своїх резервів.

У часи ж Другої світової - справжнім майстром обману стала Велика Британія. І одне із застосувань муляжів - змінило хід історії.

Глен Грант, експерт з питань оборони, Baltic Security Foundation:

Це була операція "fortitude", яка мала на меті ввести німців в оману щодо місця атаки на материковій частині Європи. Було створено дві фальшиві армії: одна базувалася на півночі в Единбурзькому замку, і друга - на півдні - місце головної зони атаки. Таким чином, вони намагалися ввести в оману людей, що Британія та Америка збираються атакувати в районі Кале, а не в Нормандії, як це було насправді.

Коли операція "Нептун" розпочалася - німці все ще думали, що головний удар планується все ж у Кале. Допомогли муляжі танків, військових машин і навіть несправжній десантний корабель.

Наприкінці 90-х розпочалася військова операція НАТО проти Союзної Республіки Югославія. Це був завершальний етап Косовської війни. Белград створив видимість чималих військових сил за допомогою танкових макетів. Як виявилося, Альянс витратив чимало боєприпасів на їхнє знищення.

Глен Грант, експерт з питань оборони, Baltic Security Foundation:

Дослідження показує, що якщо ви десь розташуєте муляж, справа не в тому, справжній він чи ні. Але це змінює процес прийняття рішень. Коли супротивник дізнається, що на полі бою несправжнє озброєння, він не зовсім впевнені, стріляти чи ні. І це створює затримку в часі, що вигідно тому, хто використовує фіктивні цілі.

Нині ввести в оману ворога стало простіше. Більшість сучасних муляжів гумові - вони під постійним піддувом - тож конструкція не боїться дірок від куль і навіть порізів. А ще обшиті спеціальними радіовідбивними матеріалами, щоб на них реагували радари. Спеціальні нагрівальні елементи там, де має бути двигун, - обманюють ворожу техніку, оснащену тепловізорами.

Чи використовувалася така ж технологія у макетах "Хаймарсів" невідомо. Та вони вже посіли почесне місце серед примарної зброї Збройних Сил України.