Міністерство фінансів у проєкті бюджету на 2023 рік планує залишити мінімальну заробітну плату на рівні грудня 2021 року, тобто 6500 грн. Про це повідомила пресслужба Мінфіну з посиланням на слова заступника міністра Романа Єрмоличева.

За його словами, в умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки й оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

У наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року.

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З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата становить 6500 грн, а з 1 жовтня 2022 року передбачалося її підвищення до 6700 грн на місяць.

Разом із "мінімалкою" автоматично зростає і розмір мінімального страхового внеску ЄСВ, який виплачується з зарплати працівників, а також доходів ФОП, самозайнятих і членів фермерських господарств.

Нагадаємо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявив, що державний бюджет на 2023 рік буде надзвичайно жорстким. Чи планується індексація соціальних виплат у 2023 році, поки що невідомо. Але будуть скорочені видатки на міністерства.