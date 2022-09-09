І те, що не може не тішити - на ситуацію на харківському напрямку росіяни реагують украй нервово. В їхніх пропагандистських пабліках мало не істерика.

Однак попри це окупанти не припиняють атак. Сьогодні вдень двічі обстріляли Харків. О десятій ранку рашисти вдарили з реактивної артилерії по житловому кварталу. Саме в той час, коли на вулицях перебувало багато людей. Вдруге місто атакували в середині дня. З місця подій - репортаж наших кореспондентів.

Вибухи в житловому масиві біля Харківського тракторного заводу пролунали о 10-й ранку. Мешканці кажуть: їх було не менше 10. Біля будинків повалені дерева і плями крові на асфальті. Цей чоловік каже, саме збирався йти на ринок за продуктами. Та вийти раніше не давала кішка. І фактично цим - врятувала йому життя.

Володимир, харків'янин:

Я живу тут недалеко рядом на ул. Мира, символізує мир. Сьогодні утром я зібрався на ринок сходить, купить продуктів. А моя кицька Буся, вона мене не пускала. На руки лізе, на ноги лізе. І не пускала. Якраз оці 10 минут. Тільки я почав одіваться, і начали проісхдить отеті всі взриви. На нашем р-не.

Чоловік каже: пересидів вибухи в коридорі. Коли вийшов на вулицю, побачив - кров.

Володимир, харків'янин:

Я побачив своїх сусідів, які гуляли з собаками якраз на углу нашого дома. Якраз перед взривом вони вийшли сюди і бачили, як скора помощь забрала молодого чоловіка, раненого більше всього, шо в спину. Видно патьоки крові відсіля ідуть і переходить на ту сторону.

Через обстріл загинуло двоє чоловіків, ще четверо - зазнали поранень. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, двоє постраждалих - у тяжкому стані в лікарні. Стан інших медики оцінюють як середньої важкості. Правоохоронці кажуть, швидше за все, росіяни стріляли з РСЗВ "Ураган".

Безпека.. наші воїни нам обеспечивають, но ворог дуже підступний. Що зробиш. Ми привикли. Ми не боємось.

Частина снарядів влучила і в промислову зону. За даними рятувальників, на одному з інфраструктурних об'єктів та в автомобілі зайнялися пожежі. Комунальники одразу ж прибрали наслідки обстрілу. Та о 14-й годині харків'яни знову чули вибухи...