Росіяни докладають максимум зусиль для встановлення повного контролю над територією Донецької області. Щодня під обстрілами - десятки населених пунктів регіону. Ворог нищить міста і села, застосовуючи всі можливі види зброї.

Наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, - саме зі східного фронту.

Щойно ми приїхали на одну з позицій наших захисників, бійці порадували нас добрими новинами.

Влад, військовослужбовець Збройних сил України:

Знищений руснявий РОП, ми його зайняли. Противник відійшов углиб лісу. Стоїмо зараз на рубежах, закріпилися, зараз можна прислухатися, де ворожий артобстріл. Стріляють із танків, стріляють з артилерії. Терпимо, даємо гідну відсіч.

РОП - це опорний пункт, частина оборонних позицій підрозділу. Росіяни втекли звідси під натиском наших бійців.

Влад, військовослужбовець Збройних сил України:

Когда мы продвинулись вперед, они покинули свои позиции и подумали, что мы заняли их позиции. И теперь сюда постоянно прилетает артилерия, миномет, даже фосфор иногда.

Марія Бібік, воєнна кореспондентка:

Загарбники так бояться наших військових, що тікають зі своїх позицій, лишаючи особисті речі, засоби індивідуального захисту та ящики з боєкомплектом.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ось гранати, які були залишені мобілізованими російської армії на їхніх позиціях. Ми ці боєприпаси забрали. Зараз ці боєприпаси слугують для Збройних сил України.

"Своїх не кидаємо" - один із популярних міфів, який росіяни розповсюджують про бойові дії свого війська. Втім лише тут ми побачили - безліч загиблих солдатів ворожої армії, яких саме кинули на полі бою.

Дуємо до тіл, російських тіл, які не забрали їхні побратими. Зараз, через метрів 10-20 можна буде побачити їхню амуніцію. Он каска їхня лежить.

Влад, військовослужбовець Збройних сил України:

Приклад того, як російська армія веде бойові дії. Це неповага до своїх побратимів. Вони кинули своїх бойових товаришів на полі бою.

І це одна з багатьох причин, чому російським солдатам краще взагалі відмовитися від самої лише думки йти воювати на території України.