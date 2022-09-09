Схід: ворог нищить міста і села, застосовуючи всі можливі види зброї [ Редагувати ]
Росіяни докладають максимум зусиль для встановлення повного контролю над територією Донецької області. Щодня під обстрілами - десятки населених пунктів регіону. Ворог нищить міста і села, застосовуючи всі можливі види зброї.
Наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, - саме зі східного фронту.
Щойно ми приїхали на одну з позицій наших захисників, бійці порадували нас добрими новинами.
Влад, військовослужбовець Збройних сил України:
Знищений руснявий РОП, ми його зайняли. Противник відійшов углиб лісу. Стоїмо зараз на рубежах, закріпилися, зараз можна прислухатися, де ворожий артобстріл. Стріляють із танків, стріляють з артилерії. Терпимо, даємо гідну відсіч.
РОП - це опорний пункт, частина оборонних позицій підрозділу. Росіяни втекли звідси під натиском наших бійців.
Влад, військовослужбовець Збройних сил України:
Когда мы продвинулись вперед, они покинули свои позиции и подумали, что мы заняли их позиции. И теперь сюда постоянно прилетает артилерия, миномет, даже фосфор иногда.
Марія Бібік, воєнна кореспондентка:
Загарбники так бояться наших військових, що тікають зі своїх позицій, лишаючи особисті речі, засоби індивідуального захисту та ящики з боєкомплектом.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ось гранати, які були залишені мобілізованими російської армії на їхніх позиціях. Ми ці боєприпаси забрали. Зараз ці боєприпаси слугують для Збройних сил України.
"Своїх не кидаємо" - один із популярних міфів, який росіяни розповсюджують про бойові дії свого війська. Втім лише тут ми побачили - безліч загиблих солдатів ворожої армії, яких саме кинули на полі бою.
Дуємо до тіл, російських тіл, які не забрали їхні побратими. Зараз, через метрів 10-20 можна буде побачити їхню амуніцію. Он каска їхня лежить.
Влад, військовослужбовець Збройних сил України:
Приклад того, як російська армія веде бойові дії. Це неповага до своїх побратимів. Вони кинули своїх бойових товаришів на полі бою.
І це одна з багатьох причин, чому російським солдатам краще взагалі відмовитися від самої лише думки йти воювати на території України.
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А так зараз виглядає війна на дальній дистанції. Закордонні самохідки "Панзергаубиці 2000" та "Краби" - снайперськими ударами нищать особливо цінні російські цілі та об'єкти.
Нерідко поліцейським доводиться витягати заручників російської агресії буквально з пекла - зі зруйнованих будинків.
Бійці наголошують - ворог може собі дозволити стріляти навмання, не шкодуючи ні снарядів, ні населених пунктів, ні людей, що там живуть. А особливість ведення бою української армії - у виваженості й точності!
Нині увага всієї України прикута до Харківської області. Там наші захисники відбивають ворожі атаки, збивають літаки, беруть у полон росіян і нищать бійців приватних військових компаній.
Він - один із тих, хто боронив Маріуполь. Володимир Підгірний - у минулому рятувальник, а з 2014-го - офіцер полку "Азов". Разом з побратимами у нелюдських умовах воїни примудрялися завдавали російським окупантам нищівних ударів.