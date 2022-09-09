У Пентагоні заявили про обнадійливі сигнали на Херсонському напрямку - CNN [ Редагувати ]
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У Міністерстві оборони США оцінили контрнаступальні дії української армії на Херсонському напрямку.
Про це повідомляє CNN.
"Я думаю, що ми побачили деякі обнадійливі ознаки, звичайно, навіть лише за останній день або два, але знову ж таки, росіяни є грізний супротивник, і попереду, я думаю, довга боротьба", - заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.
Він заявив, що у США дуже уважно стежать за ходом контрнаступу та це перший випадок, коли Міністерство оборони США назвало українську операцію контрнаступом. Цього терміну раніше уникали офіційні особи відомства, зокрема міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.
Чиновник сказав, що український контрнаступ, який почався 1 вересня в Херсонській області, показав, що українці "креативно" підходять до інтеграції військового потенціалу, наданого США та іншими країнами, у своїх операціях.
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