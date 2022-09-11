Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв, Миколаївський, Баштанський та Вознесенський райони області. Стали відомі наслідки вчорашніх обстрілів.

Про це повідомляє в Telegram голова Миколаъвської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 11 вересня, орієнтовно о 02:50 Миколаїв зазнав потужних обстрілів, - розповів він. - За попередньо інформацією, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, 3 з них досі перебувають у лікарні".

За даними очільника регіону, внаслідок влучання у двір п’ятиповерхівки один під’їзд практично знищено пожежею та вибухом. Також суттєво пошкоджено приватний будинок.

Миколаївський район

Внаслідок обстрілів с. Білозірка Первомайської громади загинула одна людина.

Баштанський район

Вночі, 11 вересня, близько 04:00 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Внаслідок чого 5 людей отримали поранення.

"Пошкоджені та зруйновані житлові будинки. Проводяться роботи з пошуку зниклого чоловіка, який ймовірно був у своєму домі", - додав Кім.

Вознесенський район

Вночі, 11 вересня, о 02:00, за попередньою інформацією, спрацювала ППО та було збито дві ворожі ракети. Уражені ракети впали на відкритій місцевості Прибужанівської громади.