У Бородянці в останню путь провели бійця ЗСУ Олександра Захарченка [ Редагувати ]
Він боронив Україну до останнього свого подиху. У Бородянці в останню путь провели бійця ЗСУ Олександра Захарченка. За нашу незалежність він воював з 2014-го. А влітку цього року потрапив під ворожий обстріл на Херсонщині. Чоловіка кілька місяців вважали зниклим безвісти.
Яким героя запам'ятали друзі та побратими? Дивіться в сюжеті Даніїла Снісаря.
Боєць по життю, зразковий батько, майстер спорту з рукопашного бою, і з рештою - видатний військовий командир. Олександр Захарченко - корінний житель Бородянки, усе життя присвятив правоохоронній та військовій справі. Розпочав її з рядового строкової служби. Згодом, завдяки спортивним досягненням Олександра взяли до управління держохорони, де він і працював. У 2014-му контракт на службу у лавах ЗСУ підписав не вагаючись, щойно окупанти захопили Донбас.
Василь, родич Олександра Захарченка:
Все його життя - це життя воїна. Він пройшов свій шлях воїна і загинув, як справжній воїн. Він вісім років боровся за нашу Україну.
У квітні Олександр став на захист наших південних кордонів, у якості командира розвідувальної роти, капітана 46 окремої десантно-штурмової бригади.
Влітку, під час виконання бойового завдання, військовослужбовець загинув, захищаючи Херсонщину. Близько двох місяців його вважали зниклим безвісти й от, тільки днями завдяки ДНК експертизі, його таки вдалося ідентифікувати.
Побратим:
Вони були обстріляні. Ну, можна сказати - натрапили на засаду. Це людина побратим, командир - це не сказати. Це просто побратим. Це людина, яку всі поважали, яку всі слухались. Це командир від Бога.
Господу помолиомсь, господи помилуй!
Бойові побратими, рідні та пересічні містяни напередодні прийшли провести героя в останню путь. Живим коридором у центрі Бородянки - вони вітали Сашка, на колінах, схиливши голову.
Марія Килимник, жителька Бородянки:
Це дуже велика втрата для нашої Бородянки, для нашого селища, для наших сусідів.
Дмитро Бобрик, друг Олександра Захарченка:
Я його сприймав, як наставника. Він був такою дуже активною людиною. І я з нього завжди брав приклад. Єдинобороства там, здоровий спосіб життя - це було прям такою невід'ємною частиною Саші.
Односельці згадують - патріотичним Сашко ще був змалечку.
Валентина Заворотнюк, перша вчителька Олександра Захарченка:
Оця його цілеспрямованість і великий патріотизм проявлялися ще з дитинства - десь у других, третіх класах уже було зрозуміло, що дитина іде до своєї мети. І прикро, і боляче, що таку дорогу ціну ми сьогодні платимо за перемогу.
У перемогу вірив і сам Сашко. Перед тим, як рушити на передову він неодноразово казав про це і своїм рідним, й дітям. У лютому йому мало б виповнитися 50 років.
Ти поклав душу за кожного із нас. За цих маленьких дітей, які виростають, ти поклав душу за всіх нас, хто живе в сьогоденні й просимо бога про швидку перемогу.
В'ячеслав Нечипоренко, позаштатний радник Управління державної охорони України:
Хочу від управління держохорони України, від ветеранів управління висловити слова співчуття односельчанам, близьким, тим хто Сашку знав. Одне скажу - він був боєць у свій час. В Бородянці один із кращих бійців. І прямому і переносному значенні.
Свій спочинок Олександр знайшов у рідній Бородянці. Поховали героя з усіма почестями. Вічна йому пам'ять і слава! Як і тим, хто у ці хвилини стоїть на варті нашого життя.
Готовсь, давай! Готовсь, давай! Готовсь, давай!
по темі
Цей день пам'яті приурочили до Іловайської трагедії, коли наприкінці серпня 2014-го року російські військові цинічно та підступно розстріляли "зелений" коридор, яким за домовленостями виходили українські бійці. Відтоді в нашій боротьбі було чимало трагічних етапів.
За ці роки список героїв в селі збільшився… в україно-російській війні загинули ще троє односельців Володимира. А ще декілька десятків нині воюють на передовій.
"Своїх не кидаємо" - один із популярних міфів, який росіяни розповсюджують про бойові дії свого війська. Втім лише тут ми побачили - безліч загиблих солдатів ворожої армії, яких саме кинули на полі бою.
Бійці наголошують - ворог може собі дозволити стріляти навмання, не шкодуючи ні снарядів, ні населених пунктів, ні людей, що там живуть. А особливість ведення бою української армії - у виваженості й точності!
Нині увага всієї України прикута до Харківської області. Там наші захисники відбивають ворожі атаки, збивають літаки, беруть у полон росіян і нищать бійців приватних військових компаній.
Він - один із тих, хто боронив Маріуполь. Володимир Підгірний - у минулому рятувальник, а з 2014-го - офіцер полку "Азов". Разом з побратимами у нелюдських умовах воїни примудрялися завдавали російським окупантам нищівних ударів.