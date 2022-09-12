У мережі з'явилося відео падіння та вибуху російського штурмового літака Су-25. На опублікованих кадрах видно, як два Су-25 злітають на польовому аеродромі. Якийсь час вони летять разом, а потім один з літаків без видимих причин падає.

Офіційної інформації про дату та місце падіння літака немає.

У росЗМІ повідомляють, що 11 вересня російський винищувач упав поблизу Воронцовки на кордоні Роздольненського та Красноперекопського районів окупованого Криму. Льотчики нібито встигли катапультуватися.

Можливо, це інший літак, оскільки його начебто ідентифікували як Су-34.

Нагадаємо, що 11 вересня на Харківщині нацгвардійці збили ворожий Су-25.