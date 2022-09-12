Франція та Румунія сьогодні підпишуть угоду про спрощення експорту українського зерна суходолом. Про це повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон. Збіжжя поїде до Європи та країн, що розвиваються. Передусім мова про Середземномор'я. Регіону українське зерно фактично потрібно для виживання.

І кожне судно, яке виходить з наших портів - їде до країн, які на межі голоду. Це офіційна заява президента у відповідь на заяву путіна про те, що треба обмежити напрями "зернового коридору" з України. Бо начебто майже все зерно від нас везуть до ЄС, а не до держав, що розвиваються.

Зберегти "стамбульську зернову угоду" - надважливим вважають в американському зовнішньополітичному відомстві. Тамтешні дипломати заявляють, що значна частина заяв, які лунають зараз, - ніщо інше як фейк. Де саме кажуть неправду? 5 аргументів Америки - в сюжеті Дмитра Анопченка.

Розблокування експорту українського зерна у західних столицях вважають одним із найвагоміших дипломатичних досягнень за всі пів року цієї війни. Кажуть, це важливо і для самої України - і для світу, який серйозно зіткнувся із загрозою глобального голоду. Останні ООНівські дані: лише із початку серпня на світові ринки було експортовано майже два із половиною мільйони тонн українського збіжжя! У Держдепі США наголошують - це їжа для мільйонів людей або для тварин, які в свою чергу нагодують ці мільйони людей. Так, за статистикою, із травня Київ відправив 10 мільйонів тонн зерна безпосередньо до ЄС. Але Держдеп вважає маніпуляцією говорити, що це - начебто - доказ того, що оскільки їжа йде до Європи, то не доходить до найбільш нужденних країн. І це - перший аргумент.

Джим О'Брайєн, координатор санкційної політики Держдепартаменту США:

Ринок є глобальним. Тож незалежно від того, куди саме йде їжа, де купують будь-який конкретний кошик пшениці, це додається до глобальної пропозиції! Це дає можливість іншим людям купити іншу пшеницю. І в певному сенсі це обговорення вводить в оману.

Друга позиція, яку Держдеп вважає неправдивою і прагне спростувати - це те що, начебто росії не дають експортувати її зерно. А через це і всю Стамбульську угоду москва називає такою, що не працює, і погрожує зірвати. Дипломат, який відповідає за санкційну політику США (а отже - знає про обмеження краще за інших, бо це його робота), каже, що це не так.

Джим О'Брайєн, координатор санкційної політики Держдепартаменту США:

По-перше, у США взагалі немає санкцій щодо російського продовольства та добрив. Російський експорт пшениці такий же, а можливо, навіть і більше - у порівнянні з минулими роками. Добрива - надходять на ринки з тією ж швидкістю, що й завжди, і ми зробимо все можливе, щоб бути впевненими, що збоїв не буде. Тож скарги, на мою думку, є лише прикладом дезінформації.

В американських "коридорах влади" - зокрема, кулуарах Державного департаменту, я неофіційно чую, що штати на цьому етапі не бачать жодної альтернативи Стамбульській "зерновій угоді". Тобто, станом на зараз немає "плану Б", іншого варіанту, який зміг би замінити перевезення морським шляхом, якщо росія раптом зірве угоду. А загроза цьому є, для цього москві багато не треба - варто просто знову розпочати обстріли, і судноплавство зупиниться. Тому адміністрація Байдена і робить все, щоб цей механізм зберегти. І - щоб не загострювати - поки відкрито не говорить про нові санкції та зрив угоди, чи про ціну, яку росії доведеться заплатити, якщо це станеться. Хоча і покладає на москву відповідальність, і каже про це прямо.

Джим О'Брайєн, координатор санкційної політики Держдепартаменту США:

Існують певні варіанти дій, якщо виникнуть збої. Але знову ж таки, це в інтересах усіх, щоб угода працювала. Зараз вона лише місяць як діє. З часом ми почнемо бачити повернення великих кораблів, і зниження цін… Але це відбудеться лише в тому випадку, якщо люди будуть впевнені, що росія виконуватиме умови угоди.

У Вашингтоні вважають, що москва політизує питання продовольства - так само, як постійно намагається зробити зброєю - енергоносії. Кажуть - насправді обмежень (про які кажуть у Кремлі) - немає. У Держдепі навіть створили спеціальну команду, яка має відстежувати моменти, коли виникають труднощі із закупівлею іноземними компаніями російського продовольства. І за весь цей час не зафіксували якихось серйозних проблем.

Джим О'Брайєн, координатор санкційної політики Держдепартаменту США:

І коли ви щось чуєте від росіян - так це вони вибирають якійсь один елемент, якісь труднощі. І твердять про це - але не згадують повну картину. Це все одно що одне вікно у вашому домі на якийсь час закрито. Усі інші вікна відчинені, в будинку стільки повітря, скільки ніколи не було - але вони скаржаться про це одне вікно. Гаразд, я все розумію, але це брехливо.

Джим О'Брайєн зараз багато в чому сфокусований саме на зерновій угоді, адже це не лише про Україну, росію чи Штати. Проблема куди ширше і може загрожувати глобальною продовольчою катастрофою. Водночас, в його компетенції й інші санкційні питання. Адже штати обіцяють (і про це заявляють публічно) не зупинятися у запроважденні нових рестрикцій проти Москви - доки триває ця війна.

Джим О'Брайєн, координатор санкційної політики Держдепартаменту США: