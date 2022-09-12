Україні не вдасться повернути свою землю без США - Зеленський [ Редагувати ]
Україна потребує допомоги Сполучених Штатів Америки у звільненні своїх територій від російських окупантів, адже країна є лідером з обсягів підтримки нашої держави. Сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.
"Вони (США, - ред.) лідери щодо обсягів підтримки України. Без них нам повернути свою землю не вдастся. Я це розумію", - сказав він.
Зеленський зазначив, що він чує меседжі про те, що представники Республіканської партії можуть менше підтримувати Україну, ніж демократи. Проте він хоче вірити, що двопартійна підтримка залишиться.
Зазначимо, що 8 листопада у США відбудуться проміжні вибори, на яких буде повністю переобрана нижня палата Конгресу (Палата представників) та третина членів Сенату. Ймовірно, що після виборів контроль над Палатою представників перейде від демократів до республіканців.
"Для нас це дуже важливо. Ми воюємо. Ми не можемо дати можливості світу послабити підримку України, тому що росія може тоді виграти цю боротьбу і це буде трагедія 21 сторіччя", - сказав він.
Президент додав, що за наявності сигналів про послаблення допомоги Україні або щодо підтримки Росії в деяких напрямках, наша країна буде комунікувати зі Штатами.
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