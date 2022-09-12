Понад вісімсот людей загинули, понад дві тисячі - отримали поранення. Цю шокуючу статистику з Донеччини озвучив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. У стані війни з росією регіон живе вже 3076-й день! Людей, які досі залишаються у прифронтових містах і селах, посадовці закликають евакуюватися. Не ризикувати життям і не заважати нашим захисникам визволяти Донбас від ворога.

Наш наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення - з передової. Як захищаються і як наступають ЗСУ на Донеччині? Яку зброю мають та які трофеї їм залишають росіяни? Дивіться.

На деяких ділянках фронту на Донеччині ворог уперто намагається просунутися вперед ще з 2014-го року. Втім успіху весь цей час не має.

Сергій, військовослужбовець ЗС України:

Противник веде наступ. Пробує просунутись. З боєм, з артпідготовкою, але наші хлопці стоять. Назад не відходимо, відбиваємо наступ. Противник отримує втрати й відходить. Ситуація важка, але контрольована.

Наші бійці на позиціях мають і перевірену часом радянську зброю, і нову українську, і іноземні зразки.

Геннадій Салівон, військовий журналіст:

Гранатомет Мк19 розроблявся в 60-ті роки минулого сторіччя. До цього часу він перебував на озброєнні більш ніж 20 країн. Сьогодні наші хлопці за його допомогою нищать російських загарбників.

Донедавна таких гранатометів на озброєнні української армії не було. Зараз хлопці опановують нові зразки.

Роман, військовослужбовець ЗС України:

Гранатомет доволі простий у використанні. На навчання стрільби з нього не йшло багато часу. Кілька пробних вистрілів і ти готовий працювати повністю. Потрібен догляд. Тобто після кожної стрільби його бажано почистити. Вагому вагу має масло, щоб не було непередбачуваних обставин. А так він є доволі простим. Працювати з ним одне задоволення.

На війні проти росії гранатомет показав свою ефективність, зокрема, й у роботі з закритих позицій.

Сергій, військовослужбовець ЗС України:

Ми придбали кілька кутомірів електронних, якими ми просто вимірюємо кут нахилу ствола і таким чином ми визначаємо дальність польоту снаряда. Є таблиця, яку ми переклали, ми маємо кут, працюємо. От нещодавно була така робота, коли нас попросили підтримки. Ми висунулись з гранатометом, швиденько розмістилися і після двох пристрілок відпрацювали точно по цілі. Потім орки кричали по рації, щоб піднімали дрони, шукали нас, тому що мали вони 300-х. Щоб наводили на нас арту, шукали звідки ми працюємо.

Над позиціями українських бійців майже постійно літають ворожі безпілотники, працюють снайпери. Втім навіть у таких умовах наші захисники наважуються штурмувати позиції окупантів. Просто на наших очах - затемна - збираються йти вперед! Підійшовши ближче до позицій ворога, починають атакувати.

Позивний "Кос", військовослужбовець Збройних сил України:

Сьогодні ми провели штурм позиції противника, особовий склад підготовлений. Всі знають що робити, все зробили на "відмінно". Є втрати противника, ми змогли все ж таки отримати дуже цінні трофеї.

Завдання виконано - штурм ворожих позицій пройшов успішно. Серед особистих речей загиблих ворогів наші бійці знаходять паспорти псевдореспубліки "ДНР", карту командира. А найголовніше питання, яке ставлять солдатам рідні в смс: "коли на рахунок надійдуть гроші?". Адже вони воюють заради заробітку, тоді як наші бійці - захищають свободу рідної землі.

Позивний "Кос", військовослужбовець Збройних сил України:

Хлопці вмотивовані, хлопці знають свою справу і наближають нашу перемогу.

Чи не найбільше роботи на Донеччині - в наших танкістів.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Кожен день виїжджаю на виїзди. Вдень буває по три-чотири виїзди, буває інколи активніше, буває по п'ять, по шість виїздів в день роблю, виїжджаю, на цій же ж машині.

Кожне влучання в ціль - це результат злагодженої роботи екіпажу. Механік-водій, оператор-навідник та командир танку працюють як одне ціле.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Екіпаж дуже добре навчений, цілі, які нам дають, в більшості всі вражаємо. Ми виїжджаємо - нам дають одну ціль. Ми вразили її - перенаводять на другу. Перенавели на ту ціль - вразили ту ціль. Потім дають третю ціль. То есть коли я виїжджаю може бути три - чотири цілі.

Танкісти показують нам техніку, яку відвоювали у росіян.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це трофейний дали, ми його самі ремонтували, потім відправили на завод, там йому додали броні, по боках, борти додали, їх не було. Добавили борти, все зробили, покрасили. Справляється зі своїми обов'язками, розмовляє українською мовою вже.

Маючи самі лише втрати на Донеччині, ворог лютує. На всі успіхи наших бійців відповідає масованими обстрілами та авіаударами по об'єктах критичної інфраструктури, а також по житлових кварталах. Для цього навчального закладу 2022-й мав стати ювілейним роком. Втім після ракетного удару росіян від будівлі залишився хіба що цегляний скелет.

Наталя, вчителька школи:

Шістсот дітей щороку навчалися. Були гарні результати. І медалісти були в нас, і переможці конкурсів.

Окупанти зруйнували чи пошкодили на Донеччині вже понад 600 освітніх закладів. Знищили понад 78 тисяч житлових будинків. І ворог продовжує діяти як терорист, хаотично обстрілюючи й позиції наших бійців, і прифронтові населені пункти. Втім українські воїни - на варті! Кажуть - жоден клаптик землі на сході України ворогу не віддадуть!

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України: