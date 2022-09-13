Цієї осені в парку висадили понад шість десятків гібіскусів

Сад - на згадку. В одному з парків Кривого Рогу вшанували бійців, які віддали життя заради майбутньої перемоги над російськими окупантами. Там облаштували Алею пам'яті - з понад шести десятків дерев. Її бачив наш кореспондент Артур Терещенко.

Так держіть ровно…

Семирічна Соня вперше в житті висаджує дерева. На акцію з благоустрою свого мікрорайону дівчинка прийшла разом із татом. Там і дізналися, що алею гібіскусів присвятили пам'яті полеглих у боях українських воїнів.

Едуард, учасник акції:

Саме головне - це, щоб діти долучались, пам'ятали про загибель наших героїв. Це буде пам'ять! Вони повинні про це знати.

Різнобарвні гібіскуси, що квітнуть з липня по жовтень, висадили в парку "Щастя" - одному з найулюбленіших місць відпочинку мешканців Кривого Рогу.

Світлана Хватова, організаторка акції:

Ця локація вкрай необхідна, щоб нагадувати людям, які проходять кожного дня вздовж цього гібіскусного саду, що кожного дня гинуть наші мешканці і якою ціною нам дається те, що ми в нашому місті можемо жити, працювати, вчитися.

Цієї осені в парку висадили понад шість десятків гібіскусів. Організатори заходу сподіваються, що в майбутньому алея Пам'яті стане тим місцем, куди приходитимуть - і дорослі, і діти.

Ганна, учасниця акції: