У Кривому Розі висадили алею гібіскусів на честь полеглих воїнів [ Редагувати ]
Сад - на згадку. В одному з парків Кривого Рогу вшанували бійців, які віддали життя заради майбутньої перемоги над російськими окупантами. Там облаштували Алею пам'яті - з понад шести десятків дерев. Її бачив наш кореспондент Артур Терещенко.
Так держіть ровно…
Семирічна Соня вперше в житті висаджує дерева. На акцію з благоустрою свого мікрорайону дівчинка прийшла разом із татом. Там і дізналися, що алею гібіскусів присвятили пам'яті полеглих у боях українських воїнів.
Едуард, учасник акції:
Саме головне - це, щоб діти долучались, пам'ятали про загибель наших героїв. Це буде пам'ять! Вони повинні про це знати.
Різнобарвні гібіскуси, що квітнуть з липня по жовтень, висадили в парку "Щастя" - одному з найулюбленіших місць відпочинку мешканців Кривого Рогу.
Світлана Хватова, організаторка акції:
Ця локація вкрай необхідна, щоб нагадувати людям, які проходять кожного дня вздовж цього гібіскусного саду, що кожного дня гинуть наші мешканці і якою ціною нам дається те, що ми в нашому місті можемо жити, працювати, вчитися.
Цієї осені в парку висадили понад шість десятків гібіскусів. Організатори заходу сподіваються, що в майбутньому алея Пам'яті стане тим місцем, куди приходитимуть - і дорослі, і діти.
Ганна, учасниця акції:
Конечно это важно, чтобы дети видели, росли и видели, что сейчас происходит, для чего люди боролись за это, воины, волонтеры. Поэтому это важно, чтобы детки видели эти надписи. Деревья вырастут вместе с нами здесь…
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