Передача Україні літаків і ППО: США обговорюють моживість з союзниками [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють можливу передачу Україні систем ППО. До того ж американські чиновники оцінюють й доцільність надання винищувачів.
Про це повідомляє Financial Times.
Високопоставлений чиновник з питань оборони США сказав, що Вашингтон та його союзники обговорюють довгострокові потреби України, такі як протиповітряна оборона і чи доцільно було б надати Києву винищувачі в середньостроковій та довгостроковій перспективі.
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