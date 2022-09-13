У Лос-Анджелесі відбулася 74-та церемонія вручення премії "Еммі". У головній номінації - "Найкращий драматичний серіал" - перемогло шоу "Спадкоємці".

Найкращими драматичними актрисою та актором стали Зендея ("Ейфорія") та Лі Джон Дже ("Гра в кальмара").

​Серед інших переможців премії:

найкращий комедійний серіал - "Тед Лассо",

найкраща комедійна актриса - Джин Смарт ("Хитрощі"),

найкращий комедійний актор - Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо"),

найкращий міні-серіал - "Білий лотос",

найкраща актриса в міні-серіалі - Аманда Сейфрід ("Вибула"),

найкращий актор у міні-серіалі - Майкл Кітон ("Ломка").

Ведучим церемонії був Кінан Томпсон із програми Saturday Night Live ("Суботній вечір у прямому ефірі"). Лідерами за кількістю номінацій цього року стали серіали "Спадкоємці" та "Тед Лассо": обидва були представлені у 25 та 20 категоріях відповідно.

Премія "Еммі", яка є статуеткою крилатої жінки з моделлю атома в руках, присуджується Академією телевізійних наук і мистецтв США. Вперше церемонія відбулася 1949 року в Голлівуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США). Зараз Emmy є серіальним аналогом "Оскара".

Про найкращі серіали 2021 року можна почитати тут.