Найкращі серіали року відзначили премією "Еммі" [ Редагувати ]
У Лос-Анджелесі відбулася 74-та церемонія вручення премії "Еммі". У головній номінації - "Найкращий драматичний серіал" - перемогло шоу "Спадкоємці".
Найкращими драматичними актрисою та актором стали Зендея ("Ейфорія") та Лі Джон Дже ("Гра в кальмара").
Серед інших переможців премії:
- найкращий комедійний серіал - "Тед Лассо",
- найкраща комедійна актриса - Джин Смарт ("Хитрощі"),
- найкращий комедійний актор - Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо"),
- найкращий міні-серіал - "Білий лотос",
- найкраща актриса в міні-серіалі - Аманда Сейфрід ("Вибула"),
- найкращий актор у міні-серіалі - Майкл Кітон ("Ломка").
Ведучим церемонії був Кінан Томпсон із програми Saturday Night Live ("Суботній вечір у прямому ефірі"). Лідерами за кількістю номінацій цього року стали серіали "Спадкоємці" та "Тед Лассо": обидва були представлені у 25 та 20 категоріях відповідно.
Премія "Еммі", яка є статуеткою крилатої жінки з моделлю атома в руках, присуджується Академією телевізійних наук і мистецтв США. Вперше церемонія відбулася 1949 року в Голлівуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США). Зараз Emmy є серіальним аналогом "Оскара".
Про найкращі серіали 2021 року можна почитати тут.
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