Чи можливі мирні переговори України з Росією? І на яких умовах? Цю тему сьогодні підняли депутати Європарламенту. Про що вони запитували у Жозепа Борреля - Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики? І що той відповів. Моя колега з Брюселя Олена Абрамович була на заході. Її матеріал далі.

На запитання євродепутатів щодо України - Верховний представник ЄС Жозеп Боррель відповідав більше години. Свої промови парламентарі розпочинали вітаннями успіхів українських Збройних сил. І переходили на конкретні речі - цікавились як ЄС збирається посилити і продовжити допомогу Україні.

Андрюс Кубілюс, литовський євродепутат:

Нам відомо від МВФ, що Україні потрібно приблизно від 5 до 7 мільярдів євро зовнішньої фінансової допомоги. І моє питання стосується наступного року. Бо це означає, що нам потрібні приблизно 70 мільярдів євро допомоги Україні.

Міхаель Галлер, німецький євродепутат:

Як ми можемо змусити країни, особливо великі, доставити ту зброю, яку вони мають, а не думати, що краще зберегти її для власних потреб? Зрозуміло, що наша зброя вдома так чи інакше направлена на росію, бо це наш ворог. Але якщо ми можемо віддати її українцям і вони можуть так зменшити запаси росії, тоді це і зменшення загрози для нас.

Щодо фінансової допомоги Україні Жозеп Боррель запенив - її вистачить, щоб підтримати економіку країни. Хоч, і зазначив, що тієї не достатньо щоб закрити усі потреби. Що ж до зброї, то, за словами верховного представника ЄС, це питання теж рухається, хоч і повільнішими темпами, ніж хотілося б. Але допомога від ЄС зброєю не поступається США. Більше того, європейські санкції вдарили по воєнній машині кремля.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонної політики:

Якщо ви подивитесь всередину зруйнованих російських танків на вулицях України, ви побачите там величезну кількість електронних компонентів, вироблених європейськими країнами. 45% російських технологій залежать від європейського експорту і росія втратила до них доступ. Тому наше ембарго уже зараз має дуже серйозні наслідки для росії.

Поцікавились Євродепутати чи погоджується Жозеп Боррель з позицією президента України, що мирні перемовини з росією можуть мати місце тільки після того, як Україна поверне повний контроль над своєю територією. Боррель відповів, що для ЄС, звісно, чим швидше почнуться перемовити, тим краще. Але не будь-якою ціною.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонної політики:

Мирні перемовини під час війни не можуть статися випадково. Вони не стаються, як якесь чудо. Їх проводять, коли обставини це дозволяють. Усі свідові лідери, які говорили з путіним, повернутися з однаковою відповіддю. Він не бачить закінчення війни, поки не досягне своїх військових цілей. І не схоже, що йому це вдається. Тож зараз запитувати пана Зеленського, коли він бачить закінчення війни - немає сенсу, бо він її не починав, він захищається.

Розповів Жозеп Боррель і про свою розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою напередодні цих дебатів. Україна продовжуватиме боротися, щоб захистити свою територію, незалежність та суверенітет, - він почув від Кулеби. І щоб переконатися, що росія понесе політичну, економічну та моральну відповідальність за спробу зруйнувати Україну. І саме це має бути метою підтримки України від Євросоюзу, підкреслив Боррель.