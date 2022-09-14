Влада Азербайджану в рамках боротьби з дезінформацією заблокувала соціальну мережу TikTok. Про це повідомила Служба держбезпеки країни.

У заяві Служби йдеться, що TikTok публікує інформацію, "яка кидає тінь на успіхи" армії, а також "спрямована на формування хибної думки в суспільстві" про дії Азербайджану щодо Вірменії. У заяві наголошується, що влада змушена "реагувати на широкомасштабні провокації".

Блокування TikTok у Баку назвали тимчасовим.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня на кордоні у Нагорному Карабасі відбулися бої між арміями Вірменії та Азербайджану. За даними на вечір 13 вересня, під час боїв загинули 49 військовослужбовців Вірменії та 50 військових Азербайджану. Вірменія запросила військову допомогу в Організації Договору про колективну безпеку, до якої входять шість країн, зокрема Росія.