В Азербайджані заблокували TikTok [ Редагувати ]
Влада Азербайджану в рамках боротьби з дезінформацією заблокувала соціальну мережу TikTok. Про це повідомила Служба держбезпеки країни.
У заяві Служби йдеться, що TikTok публікує інформацію, "яка кидає тінь на успіхи" армії, а також "спрямована на формування хибної думки в суспільстві" про дії Азербайджану щодо Вірменії. У заяві наголошується, що влада змушена "реагувати на широкомасштабні провокації".
Блокування TikTok у Баку назвали тимчасовим.
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня на кордоні у Нагорному Карабасі відбулися бої між арміями Вірменії та Азербайджану. За даними на вечір 13 вересня, під час боїв загинули 49 військовослужбовців Вірменії та 50 військових Азербайджану. Вірменія запросила військову допомогу в Організації Договору про колективну безпеку, до якої входять шість країн, зокрема Росія.
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Вірменія стверджує: її території обстріляли близько опівночі азербайджанські збройні сили. Натомість у самому Азербайджані винуватять вірменську сторону - мовляв, ті навмисне замінували прикордонні регіони.
На кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації
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