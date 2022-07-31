Міністерство оборони Азербайджану двічі за останню добу повідомило про обстріл позицій військових у Нагірному Карабаху з боку Вірменії. В Єревані заяви Баку відкидають та називають "дезінформацією".

У пресрелізі Міноборони Азербайджану йдеться:

З вечора 30 липня і впродовж 31 липня підрозділи вірменських збройних сил здійснювали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї позицій армії Азербайджану.

На сайті Міноборони Вірменії повідомляється:

Міністерство оборони Азербайджану продовжує поширювати дезінформацію. У ніч з 30 по 31 липня підрозділи ВС Республіки Вірменія не відкривали вогонь по азербайджанським позиціям.

За останній місяць Азербайджан і Вірменія неодноразово звинувачували один одного у поширенні дезінформації про збройні інциденти у прикордонній зоні. 30 липня, міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов віддав армії наказ про "рішуче" припинення можливих провокацій з боку Вірменії.

Нагадаємо, що Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Про це заявив президент країни Ільхам Алієв.