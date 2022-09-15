В Україні виявили перший випадок віспи мавп [ Редагувати ]
15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
"Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби", - йдеться в повідомленні.
Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку.
За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни.
Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі.
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