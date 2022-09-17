Жителям Кот-д`Івуару потрібно працювати понад 65 годин, щоб сплатити місячний доступ до фіксованого широкосмугового інтернету. Країна посідає останнє місце у рейтингу доступності інтернету зі 117 країн, складеному фахівцями сервісу VPN Surfshark.

Для порівняння: у середньому по світу цей показник у десять разів менший і становить 6 годин 31 хвилину.

В Ізраїлі та Вірменії, які займають перші рядки рейтингу, потрібно працювати менше 20 хвилин, щоб сплатити за домашній інтернет. Найдоступніший мобільний інтернет також в Ізраїлі.

У Кот-д`Івуарі ж потрібно працювати майже годину, щоб сплатити 1 ГБ мобільного трафіку за найдешевшим тарифом. Для порівняння: у середньому у світі цей показник - 13 хвилин.

Україна посідає 50-те місце в світі та 32-е в Європі за доступністю інтернету. Для оплати фіксованого інтернету потрібно працювати 75 хвилин, мобільного - 211.

Загалом за останній рік доступність фіксованого інтернету у світі трохи знизилася (потрібно працювати в середньому довше на 6 хвилин), мобільного, навпаки, підвищилася (потрібно працювати на 2 хвилини менше).

Рейтинг доступності інтернету є складовою дослідження цифрової якості життя в різних країнах. Для оцінки фахівці Surfshark вимірювали співвідношення найдешевших тарифів для широкосмугового фіксованого та мобільного інтернету та середньої погодинної зарплати в країні.

Нагадаємо, що окупанти вимкнули інтернет на Луганщині, щоб приховати поразку на Харківщині та наступ ЗСУ.