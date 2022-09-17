Шоумен та артист Максим Галкін прокоментував рішення міністерства юстиції росії внести його до списку фізичних осіб - іноземних агентів. Звернення Галкін опублікував у своєму Instagram.

Обоснованием этому решению (про внесення до списку "іноагентів" - ред.) было то, что я якобы получал средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет... Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь.

Галкін додав, що отримував гроші з України "колись років 10 тому, коли там давав концерти".

Поэтому, конечно, повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить. И считаю это нормальным и моими правом на труд, так же, как и у меня есть право на свободу слова, закрепленное в конституции российской федерации. Которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять... Поэтому: иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу.

Максим Галкін з самого початку виступив проти російського збройного вторгнення в Україну. Він неодноразово робив відповідні заяви на концертах і у своїх соціальних мережах.

46-річний артист дав кілька благодійних концертів на підтримку українських біженців. У березні Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою залишив росію, проте наприкінці серпня співачка повернулася. Галкін не повертався до рф.

Сама Пугачова не робила заяв про російсько-українську війну, але відповіла режисеру Микиті Міхалкову, який критикував її після її від'їзду, словами головної героїні його фільму "Раба кохання":

Господа. Господа, вы - звери. Господа, вы будете прокляты своей страной.

Нагадаємо, що за антивоєнну політику й активну допомогу українським біженцям Максима Галкіна виключили з чорного списку українського Мінкульту.