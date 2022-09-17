Росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області [ Редагувати ]
Російську окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області 17 вересня. Внаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення, серед них дитина.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"5 поранених - наслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки. Серед поранених - одна дитина", - написав він.
За його словами, місто в Краматорському районі, знаходиться доволі віддалено від лінії фронту, однак окупанти регулярно завдають по ньому ударів.
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