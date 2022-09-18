У ніч на 18 вересня російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з "Градів" і важкої артилерії, троє людей поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вночі росіяни тричі ударили по Нікопольському району - з "Градів" та важкої артилерії. Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років.

У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач.

Сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум’я уже загасили. Ворожим обстрілом зачепило і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.