Окупанти вдарили по Нікополю, є поранені (фото) [ Редагувати ]
У ніч на 18 вересня російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з "Градів" і важкої артилерії, троє людей поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Вночі росіяни тричі ударили по Нікопольському району - з "Градів" та важкої артилерії. Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років.
У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач.
Сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум’я уже загасили. Ворожим обстрілом зачепило і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.
по темі
Пообіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування
У ніч на неділю, 11 вересня, окупанти завдали удару по Дніпропетровській області
Вночі на четвер, 8 вересня, окупанти чотири рази обстрілювали "Градами" Нікопольський район
Внаслідок обстрілу загарбників в Зеленодольську Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик, у громаді постраждали 10 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Глава служби папських милостин кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл в Україні під час роздачі гуманітарної допомоги