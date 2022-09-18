Внаслідок перекидання пасажирського автобуса на півдні Китаю загинули 27 людей. Про це повідомила місцева поліція, передає Reuters.

ДТП сталася у провінції Гуйчжоу на півдні Китаю. Автобус перекинувся на швидкісній автомагістралі в Цяньнань-Буї-Мяосському автономному окрузі рано-вранці сьогодні, 18 вересня.

У результаті загинули 27 людей, ще 20 отримали поранення. Як уточнили в поліції, загалом у автобусі було 47 осіб.

Нагадаємо, напередодні 19 школярів загинули у ПАР в аварії за участю шкільного автобуса та вантажівки.