Баскетболісти збірної Іспанії обіграли команду Франції у фіналі чемпіонату Європи. Матч, який проходив у Берліні, завершився з рахунком 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19).

Найрезультативнішим гравцем став Хуанхо Ернангомес з іспанської команди (27 очок). У французькій збірній найбільше очок набрав Еван Фурньє (23).

Basketball is a simple game. 10 men chase a ball for 40 minutes and at the end, Spain always win.#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/jIeftfRmCI