Іспанія перемогла на чемпіонаті Європи з баскетболу [ Редагувати ]
Баскетболісти збірної Іспанії обіграли команду Франції у фіналі чемпіонату Європи. Матч, який проходив у Берліні, завершився з рахунком 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19).
Найрезультативнішим гравцем став Хуанхо Ернангомес з іспанської команди (27 очок). У французькій збірній найбільше очок набрав Еван Фурньє (23).
Basketball is a simple game. 10 men chase a ball for 40 minutes and at the end, Spain always win.#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/jIeftfRmCI— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 18, 2022
Іспанія раніше ставала чемпіоном Європи у 2009, 2011 та 2015 роках. На її рахунку також шість срібних та чотири бронзові медалі. Франція втретє посіла друге місце. На її рахунку одна перемога на чемпіонаті - 2013 року.
Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася чемпіонам світу у відборі на ЧС-2023.
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