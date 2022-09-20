Тушкована картопля та смажена риба. На десерт - шоколад і фрукти. Це вам не прострочені сухпайки напівголодних солдатів армії країни-агресора. Гарячими обідами та смачними десертами годують українських бійців на передовій! Нашим колегам із Військового телебачення вдалося побувати на одній із польових кухонь. Як там усе працює - подивіться.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Готуємо для наших воїнів, встаємо о 4 зранку. Кухня працює у нас весь час по кругу.

Олег Грицун, військовий журналіст:

Це польова кухня одного з підрозділу на запорізькому напрямку. Працює вона майже цілодобово, її навіть на тушать. Зараз приготовлений вже суп і вариться заготовка буряка на завтрашній салат.

Картопляне пюре чи картопля тушкована, жарена риба та м'ясо, навіть справжній гуцульський банош. Меню на цій польовій кухні - не гірше, ніж у столичному ресторані, жартують наші захисники.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми сьогодні на вогні тут готовили. Ми тут, ну ніби як, зараз нічого нема, просто олія залишилась, але ми тут і картоплю фрі робим. Кури, ляшки, гомілки, смажим. Навіть рибу тушим. Перекладаєм слоями з овочами. Цибулька, морква, перець і слоями накладаєм для солдатів в цьому казані готуємо окремо рибу.

Є в раціоні також фрукти й десерти.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Возять банани, тепер бананів нема, яблука привозять. Привозять грейпфрути, лимони, ну і взагалі сир, з такого смаколиків… Шоколад, печиво, все привозять. Я рахую, що дуже добре харчуються.

Втім на питання - яка страва найулюбленіша - бійці відповідають одностайно.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Картопелька. Ми смажимо картопельку тут, витягуємо, робим до неї часничок і з часничком получається така як домашня, як вдома. Нам додому далеко їхати, але ми стараємось зробити так, щоб щось було частина хати, щоб були спогади.

Бійці вже так звикли до смачного обіду, що від деяких пісних, нехай навіть корисних страв, відмовляються!

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Пробували колись варити вівсянки, хлопці не хотять їсти вівсянку.

Кухня розташована в тилу, а тому бійцям, які тримають фронт на позиціях, гарячі страви привозять прямо туди. Тих, хто повернувся, годують тут. Вогонь у печі кухарі взагалі не гасять. Бо потім - довго розігрівати. Тож на ніч просто підкидають побільше дров, а вже о 4-й ранку - прокидаються, щоб готувати сніданок.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Є паї, є сухпаї, але це у разі такого екстренного випадку, то на 4 дня є в нас сухпаї, щоб хлопцям роздати і цей, щоб роздати і щоб вони ніколи не були голодні.

Кафе "БК" - так вони називають свою кухню. Скорочено від слова "боєкомплект". А прикрашають інтер'єр закладу корпуси касетних снарядів, які випустив ворог у цьому напрямку.