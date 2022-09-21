Окупанти вдарили ракетами по Печенізькій дамбі на Харківщині: зруйновано верхній шлюз [ Редагувати ]
Російські війська завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині, зруйновано верхній шлюз. Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Рашисти завдали 2 ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз. На щастя жертв та постраждалих немає.
Тимошенко запевнив, що дамбу полагодять:
Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!
Напередодні Генштаб повідомляв про спроби окупантів зруйнувати дамбу в Печенігах на Харківщині. Печенізький селищний голова Олександр Гусаров попереджав мешканців про загрозу підтоплення.
Нагадаємо, 14 вересня окупанти завдали ракетного удару по дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі, що призвело до підтоплення сотень приватних будинків.
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