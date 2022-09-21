"Ми використовуємо всі методи, включаючи ядерну зброю" - путін [ Редагувати ]
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Президент рф володимир путін звернувся до росіян з приводу так званої "спеціальної військової операції". У своїй промові він наголосив, що використання ядерної зброї можливе.
"При загрозі територіальної цілісності Росії ми використовуємо всі методи, включаючи ядерну зброю. Це не блеф", - заявив президент рф.
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