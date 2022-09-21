Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував слова російського президента володимира путіна про ядерну зброю.

росія не зможе здобути перемогу в ядерному конфлікті, заявив Столтенберг в інтерв'ю Reuters. За його словами, наразі НАТО не бачить зміни в готовності ядерних сил рф.

НАТО подбає про те, щоб у Москві не виникло непорозуміння щодо серйозності застосування ядерної зброї... Ядерна війна ніколи не повинна вестися.

Генсек Північноатлантичного альянсу заявив, що дії путіна продемонстрували, що війна йде не за його планами. Столтенберг назвав "ескалацією" промову путіна, але наголосив, що мобілізація не став несподіванкою для НАТО.

Ми підготувалися. Ми зберігатимемо спокій і продовжуватимемо надавати підтримку Україні. Промова президента Путіна свідчить про те, що війна йде не за планами президента Путіна. Він сильно прорахувався... Я вважаю, що єдиний спосіб покласти край цій війні - довести, що президент Путін не переможе на полі бою. Коли він це зрозуміє, йому доведеться сісти та домовитися з Україною про розумну угоду.

Нагадаємо, вранці 21 вересня путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, заявив, що підтримує псевдореферендуми на окупованих територіях. І пригрозив застосовувати ядерну зброю у разі загроз територіальній цілісності рф.