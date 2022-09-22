Путін продемонстрував світу, що війна йде не за його планом

Паніка, відчай та повний провал. Так відреагували на промову путіна у західних столицях. Що сказали світові лідери та керівники міжнародних організацій з приводу імітації референдумів та часткової мобілізації у рф - Тетяна Логунова розкаже.

Він хотів налякати Україну та Захід, натомість усі побачили тільки його паніку та розпач. Оголошена путіним часткова мобілізація - це не що інше, як визнання поразки у війні, а заплановані референдуми - цинічна пародія, яку не визнає міжнародна спільнота. Напередодні подібні заяви весь день лунали зі світових столиць. Разом із погрозами запровадити нові санкції проти кремля і ще більше ізолювати росію.

"Усі, хто сьогодні мовчить, - співучасники нового російського імперіалізму". Ці різкі слова належать президенту Франції й сказав він їх з головної міжнародної трибуни - Генасамблеї ООН. Еммануель Макрон емоційно закликав усі країни стати на бік України. Бо позиція "нейтралітету" - це помилка, за яку доведеться нести історичну відповідальність.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Сучасний імперіалізм не є європейським чи західним. Він набуває форми територіального вторгнення, підкріпленого глобалізованою гібридною війною, яка використовує ціни на енергоносії, продовольчу та ядерну безпеку, доступ до інформації та переміщення населення, як зброю розділення та знищення.

Макрон засудив плани росії провести псевдореферендуми на окупованій території України.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Росія має зрозуміти, що вона не може нав'язати свою волю військовими засобами, навіть якщо цинічно поєднає їх з фіктивними референдумами на спочатку розбомблених, а тепер окупованих територіях.

З Парижем згодні й в офіційному Берліні. Останні рішення кремля німці розцінюють як прояв відчаю.

Роберт Хабек, віцеканцлер, міністр економіки Німеччини:

Росія оголосила часткову мобілізацію та продовжує ескалацію агресивної війни проти України, що суперечить міжнародному праву. Ще один поганий і неправильний крок з боку росії. Ми обговоримо, як на нього відповісти.

Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини:

Оголошення референдумів - це прояв відчаю російського режиму. Росіяни збиралися за три дні дійти до Києва і повністю недооцінили ситуацію. Тому що українці стали на захист своєї держави, а міжнародна спільнота дала зрозуміти, що ніколи не заплющить очі на порушення міжнародного права. Зараз путін нічого не може досягти військовим шляхом, тому намагається у такий спосіб привласнити собі українські землі.

Путін продемонстрував світу, що війна йде не за його планом - заявили в НАТО. А в ЄС - пригрозили новими санкціями. За фіктивні референдуми, результати яких Брюссель ніколи не визнає.

Петер Стано, речник Єврокомісії:

Промова президента путіна і заяви, які він зробив щодо референдумів та часткової мобілізації, це ще один доказ того, що він зацікавлений не у мирі, а в ескалації своєї загарбницької війни. Це ознака його відчаю через те, як розвивається його агресія проти України.

Відчай помітили й в Лондоні. Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає - путін фактично визнав, що програє.

Порушення президентом путіним власних обіцянок не мобілізувати населення, як і протиправна анексія частини територій України - це визнання, що його вторгнення провалюється. Він разом з міністром оборони відправили десятки тисяч своїх громадян на смерть, погано оснащених і під поганим керівництвом. Жодні погрози й пропаганда не зможуть приховати того факту, що зараз Україна виграє у війні, міжнародна спільнота об'єднана, а росія стає глобальним вигнанцем.

Не добирав слів і турецький лідер. Реджеп Ердоган заявив, що його країна ніколи не визнає ніяких референдумів, які кремль спробує провести на українській території.