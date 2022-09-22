У Карпатах намело вже до 80 сантиметрів снігу та зафіксували сходження лавини. Про це повідомляється у Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста та сторінки ДСНС у соцмережах.

Станом на 09:20, 22.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 метрів, сніг. Вітер західній 7-8 м/с. Температура повітря -3°С.

Тим часом рятувальники інформують про погіршення погодних умов у високогір'ї.