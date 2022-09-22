У Карпатах намело до 80 сантиметрів снігу (відео) [ Редагувати ]
У Карпатах намело вже до 80 сантиметрів снігу та зафіксували сходження лавини. Про це повідомляється у Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста та сторінки ДСНС у соцмережах.
Станом на 09:20, 22.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 метрів, сніг. Вітер західній 7-8 м/с. Температура повітря -3°С.
Тим часом рятувальники інформують про погіршення погодних умов у високогір'ї.
Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах. Утримайтеся від виходів у високогір'я у найближчі дні.
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