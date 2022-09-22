ЗСУ "затрофеїли" ворожу станцію наземної розвідки "Кредо-М1" [ Редагувати ]
Збройні сили України "затрофеїли" сучасну ворожу переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1". Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
Подробиці:
- Переносна станція наземної розвідки "Кредо-М1" прийнята на озброєння рф 2002 року.
- Забезпечує автоматичне виявлення і визначення координат наземних, повітряних і надводних цілей, що рухаються, і коригування вогню артилерії в будь-який час доби і пори року, зокрема, за відсутності оптичної видимості (туман, дощ, хуртовина, під час запилення або задимлення атмосфери).
- Забезпечує колірне кодування цілей, введення цифрової карти місцевості, формування контрольних рубежів та заборонених зон, а також автоматичну видачу сигналу тривоги при їх порушенні.
У комплект станції входить:
- приймач;
- пульт керування;
- блок цифрової обробки;
- будову наведення антени;
- штатив;
- засоби зв'язку та дві акумуляторні батареї.
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