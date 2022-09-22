Єрмак розповів, скільки російському бюджету коштуватиме мобілізація [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Мобілізація коштуватиме російському бюджету щонайменше 1,3 трильйона рублів щорічно. Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Мобілізація коштуватиме російському бюджету щонайменше 1,3 трильйона рублів щорічно. Дефіцит зростає, доходи падають завдяки санкціям. Божевілля завжди обходиться дуже дорого і має катастрофічні наслідки для божевільних", - написав керівник ОП.
по темі
У росії анонсували акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив президент володимир путін
У ході мобілізації росія планує призвати до армії 300 тисяч резервістів
Президент росії володимир путін оголосив у своїй країні мобілізацію
Депутат від партії "Єдина Росія" пропонує провести "мобілізацію", інакше "мети" війни в Україні не буде досягнуто
У Луганській області російські окупанти посилили примусову мобілізацію