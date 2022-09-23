ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 56 060 військовослужбовців.
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 23 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано;
- танків - 2254 (+18);
- бойових броньованих машин - 4796 (+20);
- артилерійських систем - 1355 (+14);
- РСЗВ - 326 (+8);
- кошти ППО - 170 (+1);
- літаків - 254 (+1);
- вертольотів - 219 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 950 (+9);
- крилаті ракети - 240 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3659 (+29);
- спеціальної техніки - 126 (+1).
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