Надсучасні гаубиці можна, а танки -- ні. Попри численні прохання Києва, Берлін і досі не погодився надати Україні танки "Леопард-2".

Як німці пояснюють відмову і чи є шанс, що вони передумають? Питання вивчала Тетяна Логунова.

"Все добре, але нам би ще танки". Без цієї фрази останні кілька місяців не обходиться жодна розмова українських урядовців з німецькими колегами. Танки просив президент Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

Німецька техніка сьогодні для нас - це допомога. Броньована техніка важлива для збереження наших життів.

Голова Верховної Ради Стефанчук.

Руслан Стефанчук, голова ВР України:

На кожній зустрічі, з усіма - нам потрібні танки. Нам треба зрушити це якесь незрозуміле коло, якісь незрозумілі секретні операції кільцевого типу. Нам потрібна сучасна зброя.

І Міністр закордонних справ.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Кожен день, поки в Берліні хтось думає, радиться, консультується про те надавати танки чи ні, коли надавати, в Україні хтось гине. Бо танк не приїхав, через те, що танк не зміг вийти на позицію і підтримати наших військових.

Про танки "Леопард 2", які потрібні українцям, так багато говорять у ЗМІ, що навіть німецьким виборцям хочеться сказати канцлеру таке.

Ви обіцяли проявляти лідерство. І я собі це уявляю так: ви б мали сказати на зустрічі в форматі Рамштайн - "ми готові надати танки та бронетранспортери. Ви з нами?"

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

А я не згоден з Вами. Я розумію лідерство так, що ми повинні дати Україні все, що потрібно для захисту. І ми це будемо робити. Водночас ми маємо не допустити ескалації війни. Тому, на мою думку, ми все робимо правильно, не ухвалюючи такі рішення самостійно.

Щось подібне Шольц не раз відповідатиме журналістам, опозиційним християнським демократам і навіть власним партнерам по урядовій коаліції, які закликатимуть його надати Україні танки. Так, наче це якесь табу.

Комплекси протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню, надсучасні гаубиці - можна. А танки західного виробництва - зась. Чому так - зрозуміло, на пальцях, не може пояснити ніхто. Вочевидь, через те що немає якоїсь одної причини. Натомість цілий комплекс.

Одна з причин - психологічна. У Берліні не дуже хочуть бачити, як територією України знову їдуть німецькі танки. Навіть, якщо цього разу техніка матиме зовсім інші завдання. А ще німці не бажають бути першими - досі жодна держава не передала Києву західні бойові танки напряму. Зупиняє Берлін і той факт, що українські військові не вміють керувати "Леопардами" і їх доведеться довго вчити й тренувати. А також лякає імовірність того, що бойова машина, яка стоїть на озброєнні країн НАТО, може потрапити до рук росіян.

Чи вдасться українським політикам переконати німців? Чи цього взагалі не треба буде робити? Наразі в ЄС обговорюють ідею так званої спільної "танкової ініціативи". Вона передбачає, що техніку Україні передасть не якась окрема європейська держава, а низка країн. "Леопарди" є в тринадцяти.